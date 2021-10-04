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Posted 4 октября 2021,, 14:47

Published 4 октября 2021,, 14:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Прокуратура выявила нарушения прав водителей скорой помощи в муниципалитетах Башкирии

Прокуратура выявила нарушения прав водителей скорой помощи в муниципалитетах Башкирии

4 октября 2021, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники прокуратуры заявили, что были нарушены трудовые права водителей машин скорой помощи, которые работают в медицинских учреждениях Башкирии.

Нарушения зафиксированы в четырех городах и районах республики, пишет информационное издание КП-Уфа.

В надзорном ведомстве сообщили о том, что работников станции скорой помощи в Уфе не ознакомили с графиком сменности.

В Салавате выявлено несоблюдение режима труда и отдыха водителей санитарного автотранспорта. Установлено, что шоферы там перерабатывали.

В Стерлибашевском районе руководители медицинских учреждений заключали с водителями допсоглашения, предполагавшие трудовую деятельность по совместительству. Сотрудники Белорецкой межрайонной прокуратуры в ходе проверки установили, что в составе выездной бригады скорой помощи были только фельдшер и шофер.

Речь идет о несоответствии действующим требованиям относительно числа сотрудников в зависимости от общей численности граждан, проживающих в населенном пункте, пояснили в прокуратуре.

По всем указанным фактам руководителям медучреждений вынесены представления: они обязаны в срочном порядке устранить допущенные им нарушения законов.

Прокуратура заявила, что соблюдение прав работников — под пристальным контролем.

#Общество#Новости#Марина Колодкина
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