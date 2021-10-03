Обложку для журнала «Elle» сняли у шихана Торатау

— Волею судьбы Башкирия (Стерлитамак, как раз там мы и снимали) — Родина моей мамы и бабушки. К сожалению, моя бабушка Нина несколько месяцев назад трагически ушла из жизни из-за ковида… и эту обложку я хочу посвятить ей в знак благодарности за все, что она сделала для своей семьи, за ее труд, ее любовь, заботу и веру в меня! Я знаю, что ты была со мной там, на этой съемке, я тебя чувствовала, моя бабочка.