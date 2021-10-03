Обложку для журнала «Elle» сняли у шихана Торатау

Российский журнал о моде «Elle» вышел с 25 обложками, одна из них снята на фоне стерлитамакского шихана Торатау.
Как написали в самом издании, в номер отсняли истории в 25 разных точках России и бывшего СССР с местными моделями и фотографами. Одну из обложек сняли в Башкирии — у шихана Торатау и в его окрестностях. Фотограф Марина Адам рассказала, что это ее дебютная обложка для модных журналов и в целом »очень знаковая, это некий итог, некое подведение первой черты моего становления как фотографа.
— Волею судьбы Башкирия (Стерлитамак, как раз там мы и снимали) — Родина моей мамы и бабушки. К сожалению, моя бабушка Нина несколько месяцев назад трагически ушла из жизни из-за ковида… и эту обложку я хочу посвятить ей в знак благодарности за все, что она сделала для своей семьи, за ее труд, ее любовь, заботу и веру в меня! Я знаю, что ты была со мной там, на этой съемке, я тебя чувствовала, моя бабочка.
По словам Марины, фотосессия вдохновлена башкирской легендой о Шиханах и независимой красавице Агидель, которая превратилась в реку Белая, убегая от нежеланной любви на встречу к вечной свободе.