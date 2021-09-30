Пьяный уфимец попал в ДТП, ударил ножом водителя и очевидца и окажется под арестом

СК также сообщает, что мужчина ретировался с места аварии к себе домой, откуда прихватил нож и вернулся на место уже будущего преступления. Этим ножом он и нанес удары в грудь и в живот потерпевшему, который к счастью остался жив. В конфликте принял участие и случайный прохожий, который как и потерпевший получил несколько ударов в живот и в грудь. Он тоже остался в живых. Оба мужчины сейчас находятся в больнице.