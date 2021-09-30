Доставка подержанных трамваев из Москвы в Уфу обойдется МУП УИТ в 16 миллионов рублей

Аукцион был размещен на сайте госзакупок вчера, 29 сентября, в данный момент он находится в стадии подачи заявок. Предмет аукциона – оказание услуг по перевозке трамвайных вагонов КТМ 71-623-02 и Татра Т3 автомобильным транспортом по маршруту Москва – Уфа. Доставить понадобится 50 вагонов.
Подрядчик, которого будут выбирать после 15 октября (именно до этой даты можно подать заявку на участие в тендере) возьмет на себя обязанность до середины декабря 2021 года доставить 50 вагонов прямиком с трамвайного кольца в Москве до двух трамвайный депо в Уфе.
Стоимость услуг подрядчика должна уложжиться в сумму, которая указана в закупке в качестве начальной (максимальной) цены контракта цена контракта, в документах закупки она указана в размере 16 491 833,50 рублей.