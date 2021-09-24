В Уфе медики впервые провели операцию по изменению голоса женщине с мужским басом

Так, выполнялась операция при помощи ларингоскопа и лазера без каких-либо разрезов, так как доступ к связкам осуществлялся через дыхательные пути. Известно, что для изменения голоса связки женщины натягивали и уменьшали по длине. Длилась операция 1,5 часа. Отмечается, что во время восстановления женщине необходимо будет разговаривать шепотом или вовсе молчать две недели, для того чтобы не напрягать связки.