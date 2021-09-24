В Уфе медики впервые провели операцию по изменению голоса женщине с мужским басом

Стало известно, что сегодня в Уфе в рамках Евразийского конгресса по реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии была проведена операция по изменению голоса. Так, у 30-летней женщины из-за применения гормональных препаратов женский голос изменился на мужской бас, потому было решено провести глотопластику. Как сообщает «Bash.news» операцию проводили врачи клиники БГМУ под наблюдением более опытных коллег из медицинского центра им. Пирогова, которые подобную операцию проводили на 15 пациентах.
Так, выполнялась операция при помощи ларингоскопа и лазера без каких-либо разрезов, так как доступ к связкам осуществлялся через дыхательные пути. Известно, что для изменения голоса связки женщины натягивали и уменьшали по длине. Длилась операция 1,5 часа. Отмечается, что во время восстановления женщине необходимо будет разговаривать шепотом или вовсе молчать две недели, для того чтобы не напрягать связки.
В дальнейшем планируется поставить данную операцию на поток.