В Башкирии внедряют систему долговременного ухода за нуждающимися в помощи людьми

Напомним и о том, что этим летом стало известно о том, что лучшие соцработники Башкирии смогут побороться за поощрение в размере 500 тысяч рублей. В Министерстве труда России планируют изменить условия конкурса профессионалов и награждать лучших специалистов в своей области. В ведомстве полагают, что при выборе лучшего работника в сфере, нужно ориентироваться на его увлеченность профессией, а также технологии и методы которые он внедряет для улучшения оказания помощи людям.