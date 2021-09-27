В Башкирии внедряют систему долговременного ухода за нуждающимися в помощи людьми

Несмотря на то, что Башкирия не вошла в число регионов, где систему внедряли как пилотный проект, подготовка к введению системы долговременного ухода в Башкирии уже началась. Отмечается, что в России данная система начала внедряться с 2018 года. Об этом на заседании республиканского Правительства сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Нововведение данной системы состоит в том, что тем гражданам, которые нуждаются в постоянном уходе больше не понадобится самостоятельно обращаться за помощью в социальные службы. Согласно новой системе социальные работники будут приходить к ним, с целью определения в какой именно помощи нуждаются граждане. Соответственно на дому необходимая помощь и будет оказываться.
Оказывается, в регионе в 2019 и 2020 году все же шла подготовка к нововведению. Так, уже подготовлена нормативно-правовая база, а также определены 14 организации социального обслуживания, которые станут первопроходцами.
Андрей Назаров добавил конкретики на своей странице в соцсети. Он растолковал, что после внедрения новой системы, тем кому это необходимо будут готовить еду, выдавать необходимые препараты и следить за режимом приема медикаментов, а также ухаживать за нуждающимися, социализировать их и следить за состоянием жилища. Он подчеркнул, что для каждого подопечного новой системы будет разработана индивидуальная программа.
Стоит отметить, что система долговременного ухода уже успешно функционирует в башкирском городе Октябрьский.
Напомним и о том, что этим летом стало известно о том, что лучшие соцработники Башкирии смогут побороться за поощрение в размере 500 тысяч рублей. В Министерстве труда России планируют изменить условия конкурса профессионалов и награждать лучших специалистов в своей области. В ведомстве полагают, что при выборе лучшего работника в сфере, нужно ориентироваться на его увлеченность профессией, а также технологии и методы которые он внедряет для улучшения оказания помощи людям.
Победители федерального этапа конкурса будут награждаться выплатой в размере 500 тысяч рублей за первое место, за второе место победители смогут получить 300 тысяч рублей и 200 тысяч получат те, кто займет третьи места.