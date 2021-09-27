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В Башкирии дополнительно разворачивают четыре ковид-госпиталя вместимостью 770 мест

27 сентября 2021, 13:02
Фото: 1mediainvest
Сделано это в преддверии возможного сезонного пика заболеваемости новой инфекцией.

Информацию об этом обнародовали на сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Сегодня в регионе функционируют два крупных инфекционных центра, расположены они в столице республике и в городе Стерлитамак. Отделения для больных коронавирусом работают и при большей части городских больниц Башкирии.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин на оперативке в Правительстве республики уточнил, что на сегодняшний день в ковид-госпиталях развернуто 5465 мест, в то время как количество пациентов уже превысило этот показатель и составляет 5564 человека.

Высказался относительно этой темы на оперативном совещании и глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что в прошлом году на пике заболеваемости в регионе было развернуто около 6,5 тысяч коек. Он не исключил и того, что сейчас может быть достигнут этот уровень.

Напомним и том, что сегодня стало известно, что в Уфе в Республиканской клинической больнице им. Куватова открылся новый ковид-госпиталь. Главврач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов опубликовал эту информацию у себя в социальных сетях.

Сообщается и о том, что госпиталь будет находиться в отдельном здании больницы, которое изолировано от остальных корпусов. Коечный фонд госпиталя составит 210 коек постоянного использования и 50 резервных коек. Инфекционный стационар также будет рассчитан на 20 реанимационных коек. Уточнили и информацию о том, что госпиталь будет работать под статусом временного.

Главный врач республиканки уточнил, что эти изменения – не первый и не второй подобный опыт для медицинского учреждения. Булатов отдельно уточнил и вопрос безопасности и недопущения распространения инфекции внутри больницы. По его словам, во всех корпусах больницы врачи работают строго соблюдая все антиковидные меры. Среди них шлюзы, термометрия, обработка рук антисептиком и конечно же ограничение допуска посторонних лиц в больницу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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