В Башкирии дополнительно разворачивают четыре ковид-госпиталя вместимостью 770 мест

Высказался относительно этой темы на оперативном совещании и глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что в прошлом году на пике заболеваемости в регионе было развернуто около 6,5 тысяч коек. Он не исключил и того, что сейчас может быть достигнут этот уровень.