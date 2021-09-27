Мэр Уфы оценил будущий потенциал Забелья в 400 тысяч человек

Отметим, что сообщения о застройке данной территории появились еще в 2019 году, а уже в 2020 году Забелье было включено в федеральную программу «Стимул», что в свою очередь, по словам Грекова, позволило привлечь 8 миллиардов рублей на строительство необходимых инженерных сетей.