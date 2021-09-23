В понедельник, 20 сентября, на еженедельной оперативке глава Башкирии Радий Хабиров высказался о раннем включении отопления в многоквартирных домах по всей республике. Он поручил чиновникам узнать у самих жильцов, стоит ли включать отопление в сентябре, учитывая, что теплая погода до конца месяца еще будет, а Башкирию ожидает «бабье лето».
Хабиров аргументировал отказ от подачи отопления тем, что из-за нескольких отапливаемых дней в месяце к жителям придут платежки за весь сентябрь, и тогда они чиновников «на вилы поднимут».
— Ну, немножко, может, оделся, форточку и окно открывать не надо. <…> Лишнего не надо — люди и так измучены этими платежками. Если люди не хотят, значит, не надо включать. В конце концов, дома потеплее носочки надел и походил три-четыре дня, — посоветовал Хабиров.
Буквально с этого же дня соцсети главы Башкирии атаковали разозленные жители. Под каждым постом Хабирова во «Вконтакте» они стали требовать включения отопления в их домах. Причем писать гневные сообщения в адрес властей стали из самых разных уголков республики.
— Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!! , — возмущается уфимка Светлана Т.
— Когда дадут отопление в квартиры?! Дети болеют, пол ледяной, сколько процентов детей должно заболеть, чтоб отопление включили? Неужели вы думаете, что лекарства и здоровье детей стоит дешевле, чем заплатить за отопление, малышам не объяснить, что нужно ходить в тройных носках, ночами не сплю, укрываю детей, — откровенно признается жительница Стерлитамака Елена К.
— Загнали людей угол — либо терпите, либо платите за целый месяц. Почему мы должны мерзнуть от холода до октября, чтобы не платить за сентябрь? Почему нельзя дать отопление, условно скажем, с 22 сентября и оплатить лишь 8 дней? Повышение температуры на улице в течение нескольких дней бабьего лета никак не сказывается на повышении температуры в квартирах. У меня просто нет уже слов, — высказалась уфимка Олеся Н.
— Вы в своём уме? Носочки надеть предлагаете! У меня обогреватель уже две недели стоит, дома холодно, сыро, маленький ребёнок! В итоге за свет в этом месяце 1200!!! Включите отопление! , — негодует Алена Ш.
— Радий Фаритович! Ну сколько можно! Мы как милостыню выпрашиваем тепло в наши квартиры в г. Уфа. Нам же платить за тепло, не Вам. Ледяной холод в квартирах! , — пишет Ляйсан В.
— Лучше заплатить за отопление, чем спонсировать аптеки, скупая лекарства и мучая организм! Из ванны выходить страшно-холод, окно открыть-холод. У нас двое маленьких детей, они заболели, — просит дать отопления жительница Ишимбая Таисия А.
К слову, под этими и похожими на эти сообщениями чиновники отвечают одинаково — мол, начало отопительного сезона зависит от погодных условий и начинается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 ºС на протяжении пяти суток подряд.
— Тем домам, в которых установлены общедомовые приборы учета тепла, начисления за тепло производятся исходя из их показаний (сколько тепла потребили за столько и заплатили). Тем домам, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепла, начисления производятся по нормативу. Действительно, если отопление подается в сеть не с начала месяца — за расчетный период берется весь месяц и домам, не оборудованным общедомовым прибором учета тепла, начисления за коммунальную услугу «отопление» производятся по нормативу, согласно тарифам, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам, равными платежами в течение 8 месяцев. Таким образом, если начисления за тепло выставлены в сентябре, то последним месяцем начислений будет апрель (независимо от того, когда будет отключено отопление). Вышеназванный нормативный правовой акт принят Правительством Российской Федерации и распространяет свое действие на территории всей России, — сообщил Антон Аристархов, официальный представитель Министерства ЖКХ РБ.
Примечательно, что год назад Радий Хабиров отмечал, что тогда отопление давали в республике в связи с резким похолоданием, причем в некоторых районах и городах это сделали не так уж и быстро.
— Если мы будем неорганизованно подключать тепло, люди будут мерзнуть, болеть, подхватывать грипп и другие заболевания, — заявил глава Башкирии на оперативном совещании 3 августа 2020 года.
Почему жалобы людей на болезни от холода уже не беспокоят властей в этом году, неясно. Остается надеяться, что отопительный сезон начнется без форс-мажоров и неожиданных для ответственных за это чиновников теплоаварий.