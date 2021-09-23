— Тем домам, в которых установлены общедомовые приборы учета тепла, начисления за тепло производятся исходя из их показаний (сколько тепла потребили за столько и заплатили). Тем домам, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепла, начисления производятся по нормативу. Действительно, если отопление подается в сеть не с начала месяца — за расчетный период берется весь месяц и домам, не оборудованным общедомовым прибором учета тепла, начисления за коммунальную услугу «отопление» производятся по нормативу, согласно тарифам, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам, равными платежами в течение 8 месяцев. Таким образом, если начисления за тепло выставлены в сентябре, то последним месяцем начислений будет апрель (независимо от того, когда будет отключено отопление). Вышеназванный нормативный правовой акт принят Правительством Российской Федерации и распространяет свое действие на территории всей России, — сообщил Антон Аристархов, официальный представитель Министерства ЖКХ РБ.