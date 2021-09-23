Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии

На данный момент сообщают о четырех погибших. Есть предварительная информация о том, что четверо погибших сгорели в автобусе, в их числе водитель автобуса и трое пассажиров. Водитель грузовика числится пострадавшим, в каком состоянии он находится пока неизвестно. Однако в МЧС уточняют, что данная информация оперативная, соответственно она будет уточняться.