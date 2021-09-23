mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии

23 сентября 2021, 11:28
Фото: скриншот из соцсетей
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Жуткая авария произошла сегодня, 23 сентября, на 167 км автодороги Уфа-Оренбург, на объездной дороге Стерлитамака, близ города Салават. Около 15 часов дня произошло столкновение между пассажирской "Газелью", которая двигалась из Оренбургской области, и грузовиком марки Renault.

Есть видео очевидцев, которые наблюдали огромный столб черного дыма, подъезжая к месту аварии. Также ГИБДД по Башкирии уже опубликовало видео, на котором запечатлено то, что осталось от "газельки".

На данный момент сообщают о четырех погибших. Есть предварительная информация о том, что четверо погибших сгорели в автобусе, в их числе водитель автобуса и трое пассажиров. Водитель грузовика числится пострадавшим, в каком состоянии он находится пока неизвестно. Однако в МЧС уточняют, что данная информация оперативная, соответственно она будет уточняться.

Об иных пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, включая МЧС и скорую помощь. На данный момент силами МЧС горение уже ликвилировано.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48