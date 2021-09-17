Из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

Доктор Жарбас Барбоса разъяснил, что одобрение российской вакцины приостановили не без причин. Он сообщил, что для того, чтобы производитель вакцины, который желает быть внесенным ВОЗ в список для использования в чрезвычайных ситуациях (получить EUL) нужно предоставить Всемирной организации здравоохранения исчерпывающую информацию по трем направлениям: качество производственного процесса, безопасность вакцины и её эффективность. Барбоса пояснил, что Спутник не одобряют из-за несоответствия по первому пункту — качество производственного процесса.