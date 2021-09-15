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В Уфе обнаружили незаконную свалку, на которой сжигали медицинские отходы

15 сентября 2021, 13:43
Фото: facebook Лия Хафизова
Отходы такого класса должны быть утилизированы специальным способом, но их сжигали в бочках.

О неприятной находке общественность оповестила действующий депутат Курултая-Госсобрания Башкирии Лия Хафизова. Вчера она разместила на своей странице в социальной сети фото неприглядных находок и сопроводила их комментариями о том, что свалка эта является незаконной. также депутат уличила главу района в безучастности к возникшей экологической проблеме.

Хафизова выразила свою обеспокоенность ситуацией и заявила, что первый запрос будет направлен в местный орган власти, который отвечает за муниципальную территорию.

Отдельным постом депутат опубликовала другую находку – место, где в Орджоникидзевском районе Уфы медотходы сжигали в обычной бочке, а не в специально предназначенных для этого процесса печах. С этим она тоже пообещала разобраться.

Что касается первой находки, депутат выразила надежду на то, что компетентные службы проконтролируют ликвидацию свалки. Также Лия Хафизова сообщила, что для повышения вероятности осуществления контроля повышения решения данного вопроса, запрос она также направит и в природоохранную прокуратуру.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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