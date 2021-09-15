В Уфе обнаружили незаконную свалку, на которой сжигали медицинские отходы

О неприятной находке общественность оповестила действующий депутат Курултая-Госсобрания Башкирии Лия Хафизова. Вчера она разместила на своей странице в социальной сети фото неприглядных находок и сопроводила их комментариями о том, что свалка эта является незаконной. также депутат уличила главу района в безучастности к возникшей экологической проблеме.