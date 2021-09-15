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В России предложили учитывать «возраст» авто при техосмотре такси

15 сентября 2021, 10:34
Фото: pixabay.com
Сенатор Валерий Васильев, занимающийся вопросами дорожной сети, предложил учитывать при проведении техосмотра такси год выпуска автомобиля, его пробег и техническое состояние.

По словам Васильева, отмена обязательного техосмотра автомобиля не должна касаться общественного транспорта и такси, передает iz.ru.

Он считает, что частоту проведения техосмотра нужно определять в зависимости от года выпуска автомобиля, его технического состояния и активности использования.

Накануне партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Авторы инициативы отметили, что вероятность ДТП транспорта с техническими неисправностями, но имеющие полисы ОСАГО, очень низкая.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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