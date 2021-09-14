Рамиля Саитова, обвиняемая в призывах к экстремизму, на суде назвала себя мессией

Вчера перед началом процесса женщина зачитала журналистам стихи собственного сочинения «Чеширский кот», а затем заинтриговала тем, что у нее есть важное заявление. Как сообщает издание КоммерсантЪ, по словам Саитовой в СИЗО она поняла, а точнее некто «открыли» ей занятный факт, она – мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет». Женщина говорила долго, но больше всего запомнился присутствующим яркий финал повествования – Саитова заявила, что грядущие выборы не признает по причине того, что «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым».