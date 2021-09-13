В Уфе специалисты Росприроднадзора начали обследовать промплощадку «Уфахимпром»

Отметим, что ранее мы писали о массовой гибели рыбы в реке Шугуровка, после инцидента Минэкологии провело анализ воды и обнаружило превышение сульфатов и хлоридов в 4 и 3 раза соответственно, а также отсутствие кислорода. Уже после анализ провел «Уфаводоканал» и сообщил, что в воде фенол, нефтепродукты и другие вредные вещества обнаружены не были. Так, предприятие заявило о безопасности питьевой воды в городе. Между тем в сети распространялось фейковое сообщение о загрязнении питьевой воды в Уфе вредными веществами, поэтому горожан ждёт новая техногенная катастрофа. Власти города официально опровергли эту информацию, назвав их «массированной атакой».