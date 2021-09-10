Макдоналдс построит в Башкирии 12 ресторанов быстрого питания

Изначально компания планировала построить в республике семь ресторанов, однако на инвестсабантуе Назаров и гендиректор «Макдоналдс Россия» Марк Карена договорились увеличить количество заведений до 12.
Премьер-министр также высказал пожелание, что для приготовления блюд в ресторанах будут использовать мясо от местных фермеров. Карена поддержал инициативу.
Напомним, в рамках «Зауралье-2021» республика подпишет соглашение с компанией. Ранее предполагалось, что в строительство ресторанов инвестируют 650 миллионов рублей.