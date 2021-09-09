В Уфе у Белого дома прошел одиночный пикет жительницы «квартала ада»

Начался второй сезон сериала: Узаконенное беззаконие. Сегодня житель Шота Руставели 5 вышла на одиночный пикет к Белому Дому РБ, чтобы от лица всего квартала, второй год страдающего от действий Администрации Уфы, которая узаконила нарушение закона, утвердив 2 августа мировое соглашение с ООО "ПСК-6", которое снова нарушает наши права. Жители сдали обращение на имя Главы РБ с указанием давления на людей при помощи подачи иска на 7,7 млн. руб. застройщиком "ПСК-6", который стал возможным благодаря подписанию мирового соглашения в Арбитражном суде. Алла Яковлева