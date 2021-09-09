В Уфе перекроют движение на центральных улицах из-за Уфимского марафона

Ранее мы писали, что Уфимский международный марафон пройдет в столице региона 12 сентября по историческим улицам города. Известно, что были заявлены дистанции не только 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км 42,2 км для бега и скандинавской ходьбы, но 10 км для спидскейтинга. Также планируется выступление Полины Гагариной и башкирского певца Зайнетдина.