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В Уфе перекроют движение на центральных улицах из-за Уфимского марафона

9 сентября 2021, 08:43
Фото: facebook.com
Изменятся также маршруты общественного транспорта.

Мэрия города сообщила об ограничении движения с 11 по 12 сентября, в связи с проведением Уфимского международного марафона. Так, с 12:00 11 сентября движение на участке улицы Заки Валиди от Маркса до улицы Советской будет перекрыто до 10 часов вечера 12 сентября.

Какие улицы будут закрыты только во время проведения марафона, а именно 12 сентября с 7 утра до половины четвертого, можно ознакомится на схеме ниже.

Фото: Администрация Уфы

Отмечается, что изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта.

Ранее мы писали, что Уфимский международный марафон пройдет в столице региона 12 сентября по историческим улицам города. Известно, что были заявлены дистанции не только 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км 42,2 км для бега и скандинавской ходьбы, но 10 км для спидскейтинга. Также планируется выступление Полины Гагариной и башкирского певца Зайнетдина.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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