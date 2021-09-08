«Такой амбассадор Уфы»: Глава Башкирии о Моргенштерне

Радий Хабиров рассказал о своем отношении к музыке и к поступкам репера из Уфы Моргенштерна. Так, выяснилось, что музыкант вызывает у главы уважение своим отношением к родному городу. Хабиров даже назвал его «амбассадором Уфы», однако сами поступки Моргенштерна для него неприемлемы.
— Некоторые его поступки для меня неприемлемы. Будем считать, что это болезнь молодости, и со временем они не будут исполняться, — высказал свое мнение Хабиров.
Было отмечено, что предпочитает глава Башкирии совсем другую музыку. В частности, в время готовки он случает Дениса Майданова «Ничего не жаль».