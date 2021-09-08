«Такой амбассадор Уфы»: Глава Башкирии о Моргенштерне

Радий Хабиров рассказал о своем отношении к музыке и к поступкам репера из Уфы Моргенштерна. Так, выяснилось, что музыкант вызывает у главы уважение своим отношением к родному городу. Хабиров даже назвал его «амбассадором Уфы», однако сами поступки Моргенштерна для него неприемлемы.