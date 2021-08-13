В Уфе неадекватный мужчина с гирей и ножом напал на полицейских

По предварительным данным, сегодня, 13 августа, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что местный житель разбил лобовое стекло машины на улице Менделеева. Полицейские прибыли на место, где оказался мужчина с ножом и гирей в руках. Он вел себя неадекватно. Сотрудники полиции требовали его положить предметы в руках на землю и сдаться. Однако мужчина направился в сторону полицейских и угрожал им ножом. Один из полицейских выстрелил в воздух, чтобы остановить злоумышленника, но тот не отреагировал. Сотруднику пришлось выстелить из табельного оружия в мужчину, в результате чего последний получил ранение в брюшную полость. Его госпитализировали.