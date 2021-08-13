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В Уфе неадекватный мужчина с гирей и ножом напал на полицейских

13 августа 2021, 08:29
Фото: 1MediaInvest
Стражам порядка пришлось стрелять в уфимца.

Следственный отдел по Советскому району Уфы проведёт доследственную проверку по сообщению о нападении мужчины на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

По предварительным данным, сегодня, 13 августа, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что местный житель разбил лобовое стекло машины на улице Менделеева. Полицейские прибыли на место, где оказался мужчина с ножом и гирей в руках. Он вел себя неадекватно. Сотрудники полиции требовали его положить предметы в руках на землю и сдаться. Однако мужчина направился в сторону полицейских и угрожал им ножом. Один из полицейских выстрелил в воздух, чтобы остановить злоумышленника, но тот не отреагировал. Сотруднику пришлось выстелить из табельного оружия в мужчину, в результате чего последний получил ранение в брюшную полость. Его госпитализировали.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно суд оштрафовал на 10 тысяч жительницу Кумертау, которая напала на сотрудника ДПС. Она ударила его кулаком в грудь и кинула кусок асфальта, попав в колено мужчины. А весь конфликт произошёл из-за сына женщины, которого работник ДПС остановил за езду на мопеде без прав. Кроме того, парень был несовершеннолетним.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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