В Башкирии оштрафовали женщину, кинувшую кусок асфальта в сотрудника ДПС

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан выписал штраф 37-летней Екатерине Мустафиной за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, против представителя власти. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Башкирии.
В мае 2021 года сотрудник ДПС остановил несовершеннолетнего водителя мопеда, у которого не было водительских прав. К ним подошла мать водителя, она начала выражать недовольство из-за задержания её сына и пыталась укатить мопед. Инспектор потребовал прекратить сопротивляться, а в ответ женщина ударила его кулаком в грудь. Затем она подобрала на обочине дороги кусок асфальта и бросила его в правое колено мужчины. Сотрудник ДПС отделался ссадиной.
Суд смягчил наказание женщине, поскольку она признала свою вину, раскаялась, имела положительные характеристики, а также является матерью четверых детей. Штраф составил 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.