В Башкирии оштрафовали женщину, кинувшую кусок асфальта в сотрудника ДПС

В мае 2021 года сотрудник ДПС остановил несовершеннолетнего водителя мопеда, у которого не было водительских прав. К ним подошла мать водителя, она начала выражать недовольство из-за задержания её сына и пыталась укатить мопед. Инспектор потребовал прекратить сопротивляться, а в ответ женщина ударила его кулаком в грудь. Затем она подобрала на обочине дороги кусок асфальта и бросила его в правое колено мужчины. Сотрудник ДПС отделался ссадиной.