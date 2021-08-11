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В Башкирии оштрафовали женщину, кинувшую кусок асфальта в сотрудника ДПС

11 августа 2021, 12:57
Фото: 1MediaInvest
Женщина заступалась за сына.

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан выписал штраф 37-летней Екатерине Мустафиной за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, против представителя власти. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Башкирии.

В мае 2021 года сотрудник ДПС остановил несовершеннолетнего водителя мопеда, у которого не было водительских прав. К ним подошла мать водителя, она начала выражать недовольство из-за задержания её сына и пыталась укатить мопед. Инспектор потребовал прекратить сопротивляться, а в ответ женщина ударила его кулаком в грудь. Затем она подобрала на обочине дороги кусок асфальта и бросила его в правое колено мужчины. Сотрудник ДПС отделался ссадиной.

Суд смягчил наказание женщине, поскольку она признала свою вину, раскаялась, имела положительные характеристики, а также является матерью четверых детей. Штраф составил 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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