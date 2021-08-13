Модно, но дорого. Репортаж из ретро-трамвая, который скоро может появиться в Уфе

Закосы «под старину» — это модно, но дорого. Но если тратишь деньги не из собственного кармана, то почему бы и не переплатить ради эстетики? Возможно, именно такими соображениями руководствуются чиновники, которые планируют закупить трамваи в ретро-стиле. Кстати, пример этот не уникален. Аналогичные трамваи уже бороздят просторы Нижнего Новгорода. Правда, пока на рельсы встал лишь один из них. Разбираемся, стоит ли тратить бюджетные деньги на модный подвижной состав.
К 800-летию города власти решили побаловать нижегородцев модными трамваями. На 11 ретро-вагонов решили потратить почти миллиард рублей. Несмотря на то, что жители требовали купить за эту же сумму 17 обычных новых трамваев. Ведь трамвайный парк в Нижнем Новгороде изношен примерно на 80%, а в Уфе еще хуже — доходит до 100. Петицию против этой покупки подписало более двух тысяч человек. Но сердца чиновников, уверенных в собственной правоте, растопить не удалось.
Вагоны сделаны в Екатеринбурге, на небезызвестном Уралвагонзаводе (входит в госкорпорацию «Ростех») с которым Башкирия и подписала соглашение на покупку пяти трамваем общей стоимостью 650 млн. рублей.
Для начала встал вопрос: а как этот модный трамвай обнаружить? Ведь на маршруте вагонов много, и только один из них — тот самый, «под старину». Ловите небольшой лайфхак: у Нижегородэлектротранса есть спецкарта, которая в режиме реального времени показывает перемещение транспорта. Так вот, ретро-трамвай там отмечен оранжевым цветом.
На вопрос, нравится ли ей работать в ретро-трамвае, кондуктор со вздохом ответила, что не очень. Видимо, в новом вагоне слишком суетно — все фотографируются, расспрашивают про новинку. Мне, кстати, тоже пришлось немного помучить женщину вопросами. Например, я поинтересовался, как подключиться к обещанному Wi-Fi. Наклейки, информирующие о бесплатном интернете, по вагону расклеены, а вот никаких инструкций нет. Телефон, по крайней мере, никаких доступных для подключения Wi-Fi-сетей не обнаружил.
Зато по всему вагону имеется множество USB-разъёмов, через которые можно подзарядить свои гаджеты. Проверено — работают.
На табло высвечиваются цифры +36 и +39. Это температура внутри вагона и на улице. Естественно, эти данные не соответствуют действительности. Как рассказали в Нижегородэлектротрансе, когда на дисплее +36, то в реальности в салоне лишь +23. Производителю уже сообщили о неисправности термометра. К счастью, вагон на гарантии.
Я спросил у кондуктора, почему в дорогущем трамвае не работает кондиционер. Как выяснилось, климатическую установку попросили отключить сами пассажиры. Дело в том, что дефлекторы кондиционера расположены прямо над сиденьями, и холодный воздух в упор дует на людей. Как-то этот момент инженеры не продумали. Получается, что в жару комфортнее ехать с открытыми окнами.
В вагоне имеются винтажные вещицы. Например, шнур, который под потолком тянется через весь салон в отсек водителя. Когда-то, дёргая за этот шнур, привязанный к колокольчику, кондуктор подавал вагоновожатому сигнал о том, что посадка пассажиров окончена и можно ехать. Дёргать его, как сказала мне кондуктор, категорически запрещено. Но, судя по тому, как он уже истёрт, запрет никого не смущает. К ретро-стилю можно также отнести жёсткие, но симпатичные деревянные сиденья, да круглый тормозной штурвал (естественно, не настоящий).
Кстати, в ретро-вагончике можно провести время с пользой, но только теоретически. Приятный женский голос ненавязчиво рассказывает о достопримечательностях, мимо которых следует трамвай. Правда, если вы расслышите слова виртуального гида: новые колёса порядком грохочут по старым рельсам.
Как считает историк и аналитик транспорта Олег Чалков, в Нижнем Новгороде нет ни опыта эксплуатации низкопольных вагонов. Единственный подобный вагон модели 71-409, имеющийся в городе, простаивает месяцами в ожидании ремонта, а если и выходит на линию, то нередко сходит с рельсов. Новые ретро-вагоны 71-415Р также низкопольные, и они очень чувствительны к качеству путей, а они в Нижнем Новгороде очень изношены и требуют ремонта, а на ряде направлений — безотлагательной замены.
— Поэтому неправильным было бы запрягать телегу впереди лошади, то есть сперва купить перспективный для России подвижной состав, и лишь потом заняться ремонтом путей, — уверен эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и уфимский предприниматель занимающийся транспортным бизнесом Олег Арефьев. Он уверен, что гораздо выгоднее для горожан была бы покупка трех новых обычных трамваев, общая стоимость которых как раз примерно укладывается в цену ретро-варианта.
— По нашим рельсам они быстро из ретро-трамваев превратятся в металлолом, а учитывая стоимость их ремонта, «встанут» навсегда, — говорил Арефьев в эфире «Эхо Москвы в Уфе». — Пять туристических трамваев в Уфе! Я не понимаю: что они будут показывать? Если на автобусе можно подъехать к каким-то достопримечательностям, то представляю себе трамвайную линию по улице Сун Ят Сена и гида: «Вот этот дом развалился, а этот скоро развалится». Маршрут трамвая в отличие от автобуса изменить нельзя, он должен проехать до разворотного кольца и вернуться обратно. Даже если представить, что будет что смотреть, ну один, максимум два вагона, но пять! Куда? Зачем? При стоимости в 60 млн — это три полноценных новых современных трамвая, которые могут возить пассажиров.