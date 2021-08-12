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В Уфе от коронавируса привились почти 70 процентов подлежащих вакцинации жителей

12 августа 2021, 13:50
Фото: 1MediaInvest
Уфа является лидером по вакцинации в республике.

Почти 70 процентов уфимцев, подлежащих вакцинации, привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на «Здравчасе».

Он отметил, что низкие темпы вакцинации в республике зафиксированы в некоторых районах Зауралья, Белорецком и Стерлитамакском районах. Глава республики Радий Хабиров заявил, что, как показывает статистика, там, где прививается большее количество людей, заболеваемость ниже. По показателям заболеваемости Башкирия занимает 82 место в России.

Также Забелин подчеркнул, что в государственных больницах республики наблюдается отрицательный баланс притока кадров. Так, за семь месяцев 2021 года уволилось на 458 врачей больше, чем устроилось на работу. По словам главы Минздрава, ситуацию должна улучшиться в августе-октябре, поскольку в медорганизации придут на работу выпускники медицинского университета и колледжей.

Сегодня в республике установили новый коронавирусный антирекорд. По данным Оперштаба, за минувшие сутки инфекцией заразился 281 житель республики. Причём в начале дня в отчете по заболеваемости допустили ошибку, указав, что заболевших 271, но затем данные исправили. С начала пандемии в регионе зафиксировали 51 444 случаев заболевания COVID-19.

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#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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