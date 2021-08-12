В Уфе от коронавируса привились почти 70 процентов подлежащих вакцинации жителей

Почти 70 процентов уфимцев, подлежащих вакцинации, привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на «Здравчасе».
Он отметил, что низкие темпы вакцинации в республике зафиксированы в некоторых районах Зауралья, Белорецком и Стерлитамакском районах. Глава республики Радий Хабиров заявил, что, как показывает статистика, там, где прививается большее количество людей, заболеваемость ниже. По показателям заболеваемости Башкирия занимает 82 место в России.
Также Забелин подчеркнул, что в государственных больницах республики наблюдается отрицательный баланс притока кадров. Так, за семь месяцев 2021 года уволилось на 458 врачей больше, чем устроилось на работу. По словам главы Минздрава, ситуацию должна улучшиться в августе-октябре, поскольку в медорганизации придут на работу выпускники медицинского университета и колледжей.
Сегодня в республике установили новый коронавирусный антирекорд. По данным Оперштаба, за минувшие сутки инфекцией заразился 281 житель республики. Причём в начале дня в отчете по заболеваемости допустили ошибку, указав, что заболевших 271, но затем данные исправили. С начала пандемии в регионе зафиксировали 51 444 случаев заболевания COVID-19.