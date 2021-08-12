В Башкирии установили новый коронавирусный антирекорд

В Башкирии установили новый коронавирусный антирекорд
В Башкирии установили новый коронавирусный антирекорд
Вчера, 17:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Из-за опечатки известно о нем стало не сразу.

Из-за опечатки, закравшейся в отчет Оперштаба Башкирии, новый антирекорд по количеству зараженных за сутки, установленный сегодня 12 августа чуть не остался незамеченным.

Однако ошибку увидели и исправили, таким образом стало известно, что за минувшие сутки в Башкирии коронавирусом заболел 281 человек. Напомним, что по первоначальным данным количество новых заражений составило 271. На непродолжительное время жителям республики могло показаться, что произошел резкий спад заболеваемости.

Предыдущий рекорд, а точнее антирекорд был установлен, вчера 11 августа. Количество заболевших за сутки составило 278 человек. Достаточно проанализировать оперативные сводки по коронавирусу, для того чтобы предположить, что количество инфицированных неуклонно растет. Однако несмотря на это новые коронавирусные ограничения вводить никто не спешит.

Публикуем обновленную статистику Оперштаба Башкирии по коронавирусу на 12 августа 2021 года:

281 человек заболел COVID-19. Число инфицированных в регионе составило 51 444.

Вылечились от коронавируса 47 078 человек, 333 человека выздоровели за прошедшие сутки.

COVID-19 унес жизни девяти пациентов.

Первый этап вакцинации прошли 1 028 849 человек, а полностью завершили вакцинацию 811 150 человек.

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