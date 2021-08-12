В Башкирии установили новый коронавирусный антирекорд

Предыдущий рекорд, а точнее антирекорд был установлен, вчера 11 августа. Количество заболевших за сутки составило 278 человек. Достаточно проанализировать оперативные сводки по коронавирусу, для того чтобы предположить, что количество инфицированных неуклонно растет. Однако несмотря на это новые коронавирусные ограничения вводить никто не спешит.