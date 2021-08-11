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В Уфе суд ждет братьев, которые избили мужчину и закрыли его в погребе, где тот умер

11 августа 2021, 11:52
Фото: СУ СК по Башкирии
Судить двоих мужчин будут за причинение смерти по неосторожности и за незаконное лишение свободы.

На скамье подсудимых в скором времени окажутся братья-уфимцы в возрасте 23 лет и 31 года. Пресс-служба Следственного Комитета по Башкирии сообщает о завершении расследования уголовного дела, в котором и стали фигурантами родственники. Обвиняют их в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в незаконном лишении свободы.

Следствие выяснило, что своё начало трагедия получила 14 октября 2020 года в Уфе. В гостях у знакомой братьев, где помимо нее находился и ныне покойный 33-летний потерпевший. Братьям наличие еще одного гостя в доме приятельницы не нравилось, в течении некоторого времени между ними и будущим потерпевшим вспыхивали конфликты. В ходе ссор потерпевшему братья нанесли множество ударов по голове и другим частям тела, наносили они удары и руками, и ногами и даже черенком от лопаты и табуретом.

Вечером 15 октября 2021 года братья закрыли потерпевшего в погребе дома, но с утра нашли его там мертвым. Мужчины вместе с хозяйкой дома скрылись с места преступления, однако женщина вскоре одумалась, покинула компанию родственников и рассказала своему отцу о происшествии.

Следователи, криминалисты и сотрудники полиции провели комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, которые помогли определить и личности и местоположение мужчин. Вскоре их задержали и поместили под стражу, несмотря на то что они скрывались в Уфе 10 дней и даже пытались выехать в Новосибирск..

Мужчины признали вину в совершенном преступлении и теперь по существу дело будет рассматривать суд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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