В Уфе суд ждет братьев, которые избили мужчину и закрыли его в погребе, где тот умер

Следствие выяснило, что своё начало трагедия получила 14 октября 2020 года в Уфе. В гостях у знакомой братьев, где помимо нее находился и ныне покойный 33-летний потерпевший. Братьям наличие еще одного гостя в доме приятельницы не нравилось, в течении некоторого времени между ними и будущим потерпевшим вспыхивали конфликты. В ходе ссор потерпевшему братья нанесли множество ударов по голове и другим частям тела, наносили они удары и руками, и ногами и даже черенком от лопаты и табуретом.