Сергейчук: «Русагротранс» надо рассматривать как хопперный сегмент бизнеса

«Если посмотреть на динамику, то мы выросли по выручке в два раза, а размер убытка увеличился примерно на 63%. Мы считаем, что с завершением фазы активного роста и отладки внутренних процессов ориентировочно в 2022 году выйдем на положительный результат», — сказал он.