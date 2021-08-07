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Радий Хабиров рассказал о триллионных инвестициях в Башкирию

7 августа 2021, 10:08
Речь идет о промышленном кластере в Салавате

Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину о строительстве двух новых заводов на базе Газпром Нефтехим Салават. Речь идет о большом газохимическом кластере на базе предприятия Газпрома в Салавате.

- Этот объем инвестиций, который исчисляются до триллиона. Поэтому этот вопрос я доложил президенту, он его хорошо знает, поскольку уже поддержал, обеспечив нас ресурсами и поддержкой Газпрома, - сказал Радий Хабиров.

Для реализации проекта с «Газпромом» ранее был подписан беспрецедентный контракт по поставке на предприятие 28 млрд кубометров газа. По мнению аналитиков, это значит, что ближайшие 15-20 лет из Салавата пойдут большие поставки газохимии на Урал, в Зауралье, Сибирь, восточную часть России и Среднюю Азию.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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