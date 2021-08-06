В Башкирии появится проектный офис цифровой трансформации промышленных предприятий

На базе этой структуры участники соглашения будут оказывать поддержку промышленным предприятиям региона в разработке и реализации проектов по цифровой трансформации на всех этапах — от диагностики до внедрения программных ИТ-решений. Проектный офис будет решать вопросы финансирования проектов, в том числе от государственных институтов развития.