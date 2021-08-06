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В Башкирии появится проектный офис цифровой трансформации промышленных предприятий

6 августа 2021, 06:55
Фото: Ростелеком
Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ПАО «Башинформсвязь», разработчик и интегратор программного обеспечения ООО «Лексема» и Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование РБ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации промышленных предприятий региона.

При поддержке Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан стороны создадут в Уфе проектный офис.

На базе этой структуры участники соглашения будут оказывать поддержку промышленным предприятиям региона в разработке и реализации проектов по цифровой трансформации на всех этапах — от диагностики до внедрения программных ИТ-решений. Проектный офис будет решать вопросы финансирования проектов, в том числе от государственных институтов развития.

Стороны также намерены оказывать предприятиям республики информационную поддержку, делиться лучшими практиками цифровой трансформации, повышать уровень цифровой грамотности сотрудников организаций.

Фото: Ростелеком

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:

«У „Ростелекома“ большой опыт разработки и внедрения комплексных цифровых решений для промышленных предприятий. На примерах наших клиентов мы видим, что использование современных ИТ-систем сегодня — необходимое условие для эффективного развития бизнеса. Уверен, работа проектного офиса поможет региональным компаниям успешно пройти цифровую трансформацию и стать более технологичными».

Виктор Тимошин, генеральный директор ООО «Лексема»:

«Объединение компетенций „Лексемы“, „Ростелекома“ и академического сообщества Республики Башкортостан поможет достичь синергетического эффекта для наших заказчиков. Это в свою очередь откроет широкие перспективы для развития бизнеса».

Рамиль Бахтизин, председатель совета Ассоциации образовательный организаций «Электронное образование Республики Башкортостан»:

«Ассоциация объединяет экспертный потенциал научно-педагогического сообщества Башкортостана. Для цифрового прорыва отдельных предприятий и республики в целом мы готовы предложить квалифицированных специалистов из высших и профессиональных учебных заведений республики, поделиться уникальными решениями и опытом работы ассоциации с институтами развития, финансирующими проекты цифровой трансформации».

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