В Башкирии появится проектный офис цифровой трансформации промышленных предприятий

При поддержке Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан стороны создадут в Уфе проектный офис.
На базе этой структуры участники соглашения будут оказывать поддержку промышленным предприятиям региона в разработке и реализации проектов по цифровой трансформации на всех этапах — от диагностики до внедрения программных ИТ-решений. Проектный офис будет решать вопросы финансирования проектов, в том числе от государственных институтов развития.
Стороны также намерены оказывать предприятиям республики информационную поддержку, делиться лучшими практиками цифровой трансформации, повышать уровень цифровой грамотности сотрудников организаций.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:
«У „Ростелекома“ большой опыт разработки и внедрения комплексных цифровых решений для промышленных предприятий. На примерах наших клиентов мы видим, что использование современных ИТ-систем сегодня — необходимое условие для эффективного развития бизнеса. Уверен, работа проектного офиса поможет региональным компаниям успешно пройти цифровую трансформацию и стать более технологичными».
Виктор Тимошин, генеральный директор ООО «Лексема»:
«Объединение компетенций „Лексемы“, „Ростелекома“ и академического сообщества Республики Башкортостан поможет достичь синергетического эффекта для наших заказчиков. Это в свою очередь откроет широкие перспективы для развития бизнеса».
Рамиль Бахтизин, председатель совета Ассоциации образовательный организаций «Электронное образование Республики Башкортостан»:
«Ассоциация объединяет экспертный потенциал научно-педагогического сообщества Башкортостана. Для цифрового прорыва отдельных предприятий и республики в целом мы готовы предложить квалифицированных специалистов из высших и профессиональных учебных заведений республики, поделиться уникальными решениями и опытом работы ассоциации с институтами развития, финансирующими проекты цифровой трансформации».