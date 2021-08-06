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В Башкирии эвакуировали 76 человек из детского лагеря из-за горения травы

6 августа 2021, 04:05
Фото: Скриншот с видео
Пожар произошёл всего в 500 метрах от лагеря.

В Хайбуллинском районе Башкирии возле деревни Акташ загорелась трава на площади два гектара. Из-за пожара из детского лагеря, находящегося радом с горящим полем, эвакуировали отдыхающих детей и сотрудников, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Пожар тушили добровольцы и администрация района. Всего для тушения привлекли 7 единиц спецтехники и 87 человек. Ещё 4 трактора проводили опашку очага горения. Также на место происшествия прибыли 12 сотрудников МЧС России и 3 пожарные автоцистерны ведомства, а также аэромобильная группировка главного управления из 50 человек и 3 единицы техники.

Поскольку пожар произошёл в 500 метрах от детского лагеря и образовался дым, детей и персонал учреждения решили эвакуировать. Автобусы вывезли 72 ребёнка и 4 работника в село Янтышево санаторий «Сакмар». А уже к 20:00 часам дети были с родителями, уточнили Mkset в МЧС республики.

Местные жители в соцсетях просили неравнодушных людей помочь тушить сильный пожар.

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