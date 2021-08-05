На уфимца, избившего детей в подъезде, завели уголовное дело

Напомним, на кадрах видео можно увидеть как мужчина хватает за волосы девочку, которая пытается увернуться, но безуспешно, а затем он ударил её по спине ногой. Инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков. После произошедшего по данному факту в полицию поступило заявление.