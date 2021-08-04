В Уфе мужчина избил детей в подъезде, видео попало в соцсети

На кадрах видео можно увидеть как мужчина хватает за волосы девочку, которая пытается увернуться, но безуспешно, а затем он ударил её по спине ногой. Приходится ли мужчина родственником детям доподлинно неизвестно. Также на запись попали и побои, которые человек нанес мальчику на руках у предположительно матери.