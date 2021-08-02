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В Башкирии уже сутки спасатели ищут тело утонувшего 19-летнего парня

2 августа 2021, 08:27
Фото: 1MediaInvest
Трагедия произошла в Кушнаренковском районе.

Вчера, 1 августа, в селе Канлы на озере утонул молодой человек 2002 года рождения, сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Поиски парня спасателями продолжаются.

В прошедшую субботу, 31 августа, в селе Михайловка Уфимского района в парке отдыха «Лукоморье» очевидцы вытащили из воды мужчину. Он был без сознания. Отдыхающие помогли мужчине, и его удалось спасти.

По последним данным, с начала 2021 года в республике утонуло 133 человека, включая 16 детей.

Напомним, накануне в Туймазинском районе на озере Земснярад утонул мужчина 1982 года рождения. Он купался в состоянии алкогольного опьянения на необорудованном пляже.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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