В Башкирии уже сутки спасатели ищут тело утонувшего 19-летнего парня

Вчера, 1 августа, в селе Канлы на озере утонул молодой человек 2002 года рождения, сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Поиски парня спасателями продолжаются.
В прошедшую субботу, 31 августа, в селе Михайловка Уфимского района в парке отдыха «Лукоморье» очевидцы вытащили из воды мужчину. Он был без сознания. Отдыхающие помогли мужчине, и его удалось спасти.
По последним данным, с начала 2021 года в республике утонуло 133 человека, включая 16 детей.
Напомним, накануне в Туймазинском районе на озере Земснярад утонул мужчина 1982 года рождения. Он купался в состоянии алкогольного опьянения на необорудованном пляже.