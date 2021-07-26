В одном из районов Уфы спасатели вытащили из болота мужчину, который почти утонул

25 июля в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Демском районе Уфы в болотистой местности находится человек, который не может самостоятельно выбраться. В экстренные службы обратились очевидцы инцидента. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии.