В одном из районов Уфы спасатели вытащили из болота мужчину, который почти утонул

25 июля в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в Демском районе Уфы в болотистой местности находится человек, который не может самостоятельно выбраться. В экстренные службы обратились очевидцы инцидента. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии.
В беду попал мужчина 1981 года рождения, на помощь ему оперативно выехали спасатели Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, они и извлекли из болота пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.
Спасатели отметили, что время шло на минуты и лишь благодаря неравнодушию очевидцев мужчина остался жив.
Госкомитет по ЧС республики Башкортостан предупреждает, что большую опасность представляют скрытые озера, заросшие болотной растительностью, под которой не видно воды. Под растительным покровом может скрываться бездонный водоем, в который легко угодить, если пренебречь мерами предосторожности.
– Двигаясь по болоту, следует наступать на кочки или корневища растений и мелких кустарников, которые дают прочную опору для ног. Передвигаясь по болотистой местности, не следует спешить, делать резких движений, а провалившись, не поддаваться панике, – рекомендуют спасатели.