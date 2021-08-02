В Башкирии среди пациентов стационаров с коронавирусом нет вакцинированных граждан

В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 2364 пациентов, в стационарах 698 человек, из них в отделениях интенсивной терапии 56 человек, 10 человек получают кислородную поддержку. Забелин подчеркнул, что среди тех, кто находится находится на стационарном лечении нет тех, кто прошел вакцинацию.