В районной больнице Башкирии отрицают массовые увольнения врачей-терапевтов

Также в больнице отметили, что за 2021 год уволено два терапевта и принят на работу один сотрудник. 26–27 июля два врача подали заявления на увольнение по собственному желанию. Три работника сейчас находятся на очередном отпуске, а один временно переведен в круглосуточный стационар на период отпуска основного врача. Таким образом, фактически сейчас пациентов принимают восемь терапевтов.