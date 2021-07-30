mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Непривитым жителям Башкирии, возвращающимся из-за рубежа, продлили срок сдачи тестов

30 июля 2021, 03:22
Фото: 1mediainvest
Стало известно, что срок сдачи ПЦР-теста после возвращения из-за границы Роспотребнадзор продлил с трех до четырех дней.

Жителей Башкирии новое постановление касается как и всех россиян. РИА Новости сообщают, что Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для непривитых и не переболевших COVID-19 россиян, приезжающих из-за рубежа.

Об этом гласит Постановление главного санитарного врача, опубликованное на официальном портале правовой информации.

В соответствии с Постановлением теперь результаты ПЦР-теста нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней после прибытия из-за границы. А до момента публикации результатов анализа граждане должны находиться на самоизоляции.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48