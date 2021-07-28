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В Уфе мошенники обманули сотни дольщиков строящегося дома на более 800 млн рублей

28 июля 2021, 11:35
Фото: 1MediaInvest
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства строительной компании «Городские проекты» заключили с 289 покупателями договоры участия в долевом строительстве жилого дома в квартале между улицами Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской на сумму не менее 820 млн рублей. Однако дольщики не получили свои квартиры в установленный срок, а деньги им не вернули.

— В ходе расследования действиям руководства строительной организации будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководителя следственного управления республики, — сообщили в ведомстве.

Напомним, по данным на июнь в Башкирии более семи тысяч обманутых дольщиков, которые приобрели квартиры в 125 домах в 16 районах республики. По словам главы республики Радия Хабирова, сейчас власти и Минстрой достраивают дома согласно «дорожной карте», рассчитанной на несколько лет. Так, до 2022 года в Уфе будут достроены ЖК «Черемушки», «Эрмитаж» и «Дом на Ленина».

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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