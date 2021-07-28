В Башкирии из Иглинской районной больницы уволились 13 из 19 врачей-терапевтов

О массовом увольнении врачей-терапевтов из Иглинской ЦРБ сообщил в соцсетях координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в РБ Антон Орлов. Он призвал министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина обратить внимание, что на сегодняшний день из 19 участковых терапевтов уже уволились 13 и еще двое сотрудников больницы вскоре последуют их примеру.
– Наши профсоюзники, как могут, уговаривают людей остаться, люди просто уже не выдерживают, ни морально, ни физически, – написал Орлов.
В комментариях Орлов отвечает и на вопрос о причинах, а именно о крайне высокой нагрузке.
– Вместо обычного врачебного рабочего дня 7 часов 48 минут они работают по 12 часов, принимают вместо нормированных по Приказу 290 22-24 пациентов по 60-70. Люди уже просто не выдерживают, – негодует Орлов..