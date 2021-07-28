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Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления алкоголем

28 июля 2021, 12:01
Фото: Скриншот с видео
Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отравления семерых человек неустановленным веществом в Салавате.

По версии следствия, 26 июля около 17:00 часов в городскую больницу поступило сообщение о том, что около дома на улице Калинина семь мужчин в возрасте от 36 до 60 лет потеряли сознание. Их госпитализировали в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом. Сейчас они находятся в сознании в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в этот день компания употребляла неустановленную жидкость.

Сейчас на месте происшествия проводится расследование, в ходе которого действиям лица, осуществляющего производство и сбыт товаров, не отвечающим требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, будет дана правовая оценка.

Напомним, в соцсетях жители Салавата разместили видео, на котором видно, как компания мужчин устроилась у подъезда дома с целью распить некоторое количество алкоголя. Они выпили неизвестный некачественный алкоголь, после которого им стало плохо.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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