Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления алкоголем

По версии следствия, 26 июля около 17:00 часов в городскую больницу поступило сообщение о том, что около дома на улице Калинина семь мужчин в возрасте от 36 до 60 лет потеряли сознание. Их госпитализировали в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом. Сейчас они находятся в сознании в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в этот день компания употребляла неустановленную жидкость.