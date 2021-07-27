В администрации села Башкирии прокомментировали ситуацию с отсутствием света

В этот же день, 7 улицах села уже шли ремонтные работы и электроснабжение уже было отключено с 10 утра. Бригады, которые проводили ремонтные работы были отправлены на другие точки. Иванова также подтвердила, что по улицам села лежали опрокинутые опоры, деревья, оголенные провода, однако были приняты срочные меры по распиловке деревьев, обхода населения на предмет повреждений, информирования населения.