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Жители села в Башкирии неделю сидят без света, после прошедшего урагана

26 июля 2021, 06:13
Фото: 1mediainvest.ru
Поваленные опоры электроэнергии лежат на крышах домов и грозят рухнуть прямо на людей.

Жители села Тавтиманово оставили обращение на сайте электронной приемной. По их рассказу, половина поселения осталась без электричества после прошедшего 21 июля урагана.

— Много столбов повалено на землю, некоторые висят на натянутых проводах, угрожая рухнуть. Часть лежит прямо на крышах домов. Оборванные линии электропередачи лежат прямо под ногами прохожих. Аварийные службы к нам не приезжают, хотя по телефону говорят, что «работы ведутся». Дозвонились в РЭС Иглино, но там сказали, что о проблемах в Тавтиманово слышат впервые, — рассказали жители села.

Также они считают, что виновником проблемы стал не только прошедший ураган, но и старые электросети, которые в последнее время все чаще стали отключаться из-за дождя или перегрузки по сети.

Ранее стало известно о еще одном происшествии из-за урагана. В Бижбулякском районе во время сильного ветра, снесло железную крышу здания, которая упала на 14-летнюю девочку. Сейчас она находится в детской республиканской клинической больнице, ей была проведена серьезная операция на головном мозге.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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