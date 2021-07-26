Жители села в Башкирии неделю сидят без света, после прошедшего урагана

— Много столбов повалено на землю, некоторые висят на натянутых проводах, угрожая рухнуть. Часть лежит прямо на крышах домов. Оборванные линии электропередачи лежат прямо под ногами прохожих. Аварийные службы к нам не приезжают, хотя по телефону говорят, что «работы ведутся». Дозвонились в РЭС Иглино, но там сказали, что о проблемах в Тавтиманово слышат впервые, — рассказали жители села.