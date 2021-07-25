В Башкирском Зауралье дельтапланерист упал с высоты и скончался через час

По уточненным данным, дельтаплан упал в 11.40 в пяти километрах от села Старобайрамгулово в районе горы Кумас. Речь идет о дельтаплане без мотора, которым управлял 50-летний пилот из Екатеринбурга.
В первое время после падения дельтапланерист подавал признаки жизни, однако полученные при падении травмы оказались слишком серьезны, так что примерно через час медики вынуждены были констатировать его смерть.
На месте происш5ствия работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства случившегося несчастья.