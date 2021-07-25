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Сегодня на Олимпиаде в Токио выступят спортсмены из Башкирии

25 июля 2021, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В состязаниях в рамках олимпииской программы первыми примут участие Алсу Миназова и Аделина Загидуллина.

Сегодня, 25 июля, на Олимпиаде в Токио выступят представители Башкирии.

Так, в гребном слаломе на байдарке-одиночке среди женщин состоятся предварительные заезды, на дистанцию выйдет Алсу Миназова, мастер спорта России международного класса по гребному слалому, чемпионка Кубка мира по гребному слалому (2020), призер Чемпионата мира, победительница чемпионата России (2017).

В фехтовании на рапире пройдет личное первенство, в котором выступит заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (2016 и 2019) в командном первенстве, победитель и бронзовый призер I Европейских игр Аделина Загидуллина.

Вместе с ними в токийской Олимпиаде участвуют также фехтовальщик Тимур Сафин и гребцы на байдарках и каноэ Александр Сергеев и Варвара Баранова.

Уточнить расписание соревнований на Олимпииаде-2021 в Токио можно здесь.

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