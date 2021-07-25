Сегодня на Олимпиаде в Токио выступят спортсмены из Башкирии

Так, в гребном слаломе на байдарке-одиночке среди женщин состоятся предварительные заезды, на дистанцию выйдет Алсу Миназова, мастер спорта России международного класса по гребному слалому, чемпионка Кубка мира по гребному слалому (2020), призер Чемпионата мира, победительница чемпионата России (2017).