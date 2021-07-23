Константина Кинчева не станут штрафовать за «подпольный» концерт в Санкт-Петербурге

Владельцы киностудии «Лендок» рассказали, что площадка, где Кинчев провел концерт, была сдана в долгосрочную аренду еще четыре года назад. Помещение работало как студия звукозаписи. Также в нем можно делать видео. Но концерт состоялся именно там, поэтому отвечать будет «Лендок».