И тело, и разум, и дух. КПРФ в Уфе провел сразу два турнира на открытом воздухе

Но свою жизнь она решила связать не с математикой, а с медициной. Шазия Ашимова окончила медицинский университет, получила специальность врача-дерматовенеролога и всю жизнь проработала на административных должностях, дослужившись до должности главного врача, но работала она не в Башкирии, а выйдя на пенсию вернулась на родину и уже в Башкирии начала активную социальную жизнь, сначала Шазию Ашимову избрали секретарем партийной организации ЖЭУ, а затем в районный Совет ветеранов, где она и проработала 18 лет. К слову, несмотря на то, что с должности Шазия Фаритовна ушла в 2015 году, она и сейчас состоит в президиуме Совета и продолжает вести активную социальную жизнь.