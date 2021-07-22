Уфимцам начали сообщать о долгах соседей за отопление с указанием номера квартиры

— Информация о номере квартиры и размере долга не является персональной и не находится в зоне регулирования ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также эта информация не является порочащей деловую репутацию лица. Считаем эту меру борьбы с задолженностью потребителей достаточно эффективной, — пояснили в БашРТС.