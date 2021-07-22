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Уфимцам начали сообщать о долгах соседей за отопление с указанием номера квартиры

22 июля 2021, 09:08
Фото: 1mediainvest.ru
В «БашРТС» заявили, что данные о номере квартиры и размере долга не противоречат закону «О персональных данных».

Жителям Уфы начали приходить квитанции на оплату отопления и горячей воды с указанием данным о долгах соседей. Об этом сегодня, 22 июля, сообщило издание UfacityNews.ru.

Многие выразили возмущение подобной мере борьбы с задолжностью, однако в ресурсоснабжающей организации сообщили, что все соответствует законодательству.

Информация о номере квартиры и размере долга не является персональной и не находится в зоне регулирования ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также эта информация не является порочащей деловую репутацию лица. Считаем эту меру борьбы с задолженностью потребителей достаточно эффективной, — пояснили в БашРТС.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Минздрав и МВД Башкирии задолжали ресурсоснабжающей организации более 14 миллионов рублей. Ведомства могут остаться без отопления, если не погасят долг вовремя.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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