Минздрав и МВД Башкирии задолжали БашРТС более 14 миллионов рублей

— Крупнейшими должниками являются управления МВД России по Уфе и Стерлитамаку, на долю которых приходится почти 50% задолженности Министерства внутренних дел по РБ. Также в числе крупных неплательщиков центральные районные больницы и поликлиники Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Нефтекамска и Салавата», — сообщили в «БашРТС».