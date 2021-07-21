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Жители Башкирии трое суток пытались добраться домой на самолете

21 июля 2021, 06:02
Фото: 1mediainvest.ru
Из столицы Киргизии им пришлось проделать путь через Ташкент и Екатеринбург.

Жители Башкирии трое суток пытались добраться до Уфы. Об этом один из пассажиров самолета рассказал в ролике опубликованном в телеграм-канале Mash Batash.

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» планировали добраться из столицы Киригизии -Ош в Уфу за 6 часов, однако их планам не суждено было сбыться.

Первую вынужденную посадку самолет совершил спустя несколько часов полета в Ташкенте. Причиной стала ошибочно сработавшая пожарная сигнализация. Предоставить самолет сразу, у авиакомпании не получилось и пассажирам предложили ожидать. Спустя 15 часов самолет для них наконец-то нашелся, но все это время 200 человек были вынужденны провести в аэропорту. Так как свежих ПРЦ-тестов у них не оказалось, а без них, людей отказались заселить в гостиницу.

Багаж пассажиров обещали привести отдельно и пассажиры вновь продолжили долгий путь домой, но в этот раз вновь самолету пришлось совершить посадку в Екатеринбурге по погодным условиям.

Оставшийся путь из Екатеринбурга в Уфу людям пришлось совершить на автобусах которые выделила авиакомпания.

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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