Годовое собрание акционеров «Башнефти»: главное

Как сообщили в компании, в собрании участвовали владельцы 95,2% голосующих акций АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»). По итогам обсуждения они согласились с рекомендациями Совета директоров провести выплату дивидендов по привилегированным акциям за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Акционерам представили информацию о работе компании: минувший 2020-й год стал серьезным испытанием для «Башнефти», как и для других предприятий отрасли. Тем не менее крупнейшей промышленной компании республики удалось преодолеть самый сложный период и уже в 2021 году выйти на позитивную динамику развития .
Для участников собрания было очевидно, что финансовые итоги деятельности «Башнефти» зависели от глобального ухудшения экономической ситуации, связанного с пандемией коронавируса, а также падения мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты и соглашения стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая прошлого года.
При этом «Башнефть» сумела переломить отрицательную динамику ряда ключевых финансовых показателей первого полугодия и уже во второй половине года добиться постепенного выправления ситуации.
Одновременно с этим компания последовательно в течение года увеличивала инвестиции в ключевые производственные проекты. В итоге объем капитальных затрат за весь 2020 год оказался на 8,5% больше аналогичного показателя гораздо более спокойного и стабильного 2019 года, он составил 66,4 млрд рублей. Это позволило компании укрепить производственный потенциал. Среди основных направлений инвестиций – укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи. Проходка в эксплуатационном бурении в сопоставлении с 2019 годом выросла до 526,9 тысячи метров (рост на 15,7%), количество эксплуатационных скважин выросло до 207 (+ 43%), общее число скважин с горизонтальным окончанием расширилось до 183 (+ 57%), а проходка по горизонтальным скважинам увеличилась до 482,4 тысячи метров (+ 33%).
Разумеется, что нефтеперерабатывающий комплекс «Башенфти» в непростой 2020 год также активно развивался, сохранив лидерские позиции в отрасли по таким ключевым показателям, как выход светлых нефтепродуктов и глубина переработки. В 2020 году компания увеличила глубину переработки нефти на 5% – до 86%. Выход светлых нефтепродуктов составил 65,7%.
Успешными оказались мероприятия, проведенные в 2020 году в направлении развития новых технологий и импортозамещения. Например, предприятие «Башнефть-Петротест» успешно провело испытания нового отечественного оборудования, предназначенного для более детального изучения нефтеносных пластов и определения потенциала добычи.
Наше издание недавно рассказывало и об еще одном таком примере успешного импортозамещения: на базе ООО «РН-Кат» в Стерлитамаке (совместное предприятие «Башнефти») освоили производство собственных катализаторов для нефтепереработки в промышленных масштабах, что поможет снизить зависимость от зарубежных аналогов. Разработанная там технология производства катализатора гидрокрекинга позволяет увеличивать выпуск высококачественных моторных топлив Евро-5 из вакуумного газойля – продукта переработки нефти. Производство нового катализатора гидрокрекинга существенно снизит зависимость от зарубежных аналогов.
Важно отметить также, что под предлогом глобальных проблем «Башнефть» не стала сворачивать и экологические проекты. В общей сложности в 2020 году компания инвестировала в природоохранные мероприятия на территории своей производственной деятельности 5,6 млрд рублей. Среди ключевых направлений этого вида деятельности – реализация программ по повышению надежности трубопроводов, безопасной утилизации промышленных отходов, повышению полезного использования попутного нефтяного газа, рекультивации земель, восстановлению лесов и восполнению ихтиофауны.
Так, благодаря планомерному развитию программы повышения надежности трубопроводов на территории Башкирии, как основного региона нефтедобычи, в 2020 году на 11% снизилось число отказов трубопроводов в сравнении с 2019 годом. Вдобавок была произведена замена более 300 километров промысловых трубопроводов.
В рамках собственной газовой программы «Башнефть» достигла в Башкирии высокого уровня рационального использования попутного нефтяного газа. Этот показатель сегодня составляет 96%. а на крупнейшем в республике Арланском месторождении - даже 99%. Суммарная нагрузка на атмосферный воздух в
Башкирии за прошедший год благодаря мероприятиям, проведенным «Башнефтью», снизилась на 8%.
Еще одна важная экологическая составляющая: в 2020 году «Башнефть» переработала более 155 тысяч тонн нефтесодержащих отходов. Их утилизация проводится на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу и являющихся наиболее безопасными для окружающей среды. Кроме того, усилиями специалистов «Башнефти» было рекультивировано свыше 1500 гектаров земель.
К концу 2020 года наметилась тенденция на стабилизации ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Благодаря этому, а также комплексу мер по сохранению экономической устойчивости финансовые показатели «Башнефти» под управлением «Роснефти» в 1 квартале 2021 года улучшились.
Так, выручка «Башнефти» в первом квартале 2021 года уже достигла 157,7 млрд рублей. Показатель EBITDA в первом квартале 2021 в сопоставлении с аналогичным периодом 2019 года увеличился в три раза и составил 21,4 млрд рублей. Операционная прибыль компании составила 11,4 млрд рублей, а чистая прибыль стала больше на 114% и составила 8,3 млрд рублей.
Такое положение дел позволило «Башнефти» в первом квартале 2021 года обеспечить высокий уровень капитальных вложений, сопоставимый с аналогичным периодом 2020 года: 14,6 млрд рублей.
Наряду с ростом потенциала добычи и запасов нефти «Башнефть» продолжает заниматься модернизацией нефтепереработки. Так, в первом квартале текущего года была продолжена реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Проведение этих мероприятий даст возможность расширить производственные возможности и повысить выход светлых нефтепродуктов на НПЗ уфимского комплекса.
При этом нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» традиционно показывает одни из лучших результатов в отрасли по ключевым показателям. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года глубина переработки нефти в первом квартале 2021 года выросла до 88,6% (+ 6,4%), а выход светлых нефтепродуктов увеличился до 69,3% (+ 5,7%).
Постепенное восстановление мировых цен на нефть и нефтепродукты позволило компании в первом квартале 2021 года поднять переработку нефти более чем до 3,87 млн тонн (+ 16%) по сравнению с последним кварталом 2020 года.
Уточним также, что по итогам решений нынешнего годового собрания акционеров «Башнефти» Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» был переизбран в прежнем составе и была избрана ревизионная комиссия из трех человек. Аудитором «Башнефти» на 2021 год утвержден ООО «Эрнст энд Янг».