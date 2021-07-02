Годовое собрание акционеров «Башнефти»: главное

Одновременно с этим компания последовательно в течение года увеличивала инвестиции в ключевые производственные проекты. В итоге объем капитальных затрат за весь 2020 год оказался на 8,5% больше аналогичного показателя гораздо более спокойного и стабильного 2019 года, он составил 66,4 млрд рублей. Это позволило компании укрепить производственный потенциал. Среди основных направлений инвестиций – укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи. Проходка в эксплуатационном бурении в сопоставлении с 2019 годом выросла до 526,9 тысячи метров (рост на 15,7%), количество эксплуатационных скважин выросло до 207 (+ 43%), общее число скважин с горизонтальным окончанием расширилось до 183 (+ 57%), а проходка по горизонтальным скважинам увеличилась до 482,4 тысячи метров (+ 33%).